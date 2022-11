Brisante Verhaftung: NFL droht Teams mit deutlichen Worten

Zu bedenken ist: Die NFL verfolgt eine strikte Anti-Alkohol-Politik, verbietet den Konsum in der Kabine, an Spiel- und Trainingsstätten und auch in Teambussen und -fliegern. Eine entsprechende Erinnerung wurde laut Medienberichten von der Liga nochmal an alle Teams versandt - mit der Drohung: „Verletzungen dieser wichtigen Regel werden wir sehr ernst nehmen und in signifikantem Maß sanktionieren.“