NFL: Knackt Tom Brady in Deutschland den nächsten Rekord?

Der Superstar selbst ist schon heiß auf das Spiel in München. „Die Chance zu haben, in ein anderes Land zu fliegen und das Spiel zu spielen, was man liebt, ist großartig. Ich habe gehört, dass es drei Millionen Ticketanfragen für 67.000 Plätze gab“, berichtete Brady im Interview im SiriusXM‘s Let‘s Go! Podcast. „Das Stadion wird kochen.“