NFL: "Tötet seine Karriere" - Quarterback-Jungstar nach PK-Desaster am Pranger

Hat Zach Wilson - in diesem Jahr auch wegen seines turbulenten Liebeslebens ungewollt in den Schlagzeilen - die falsche Einstellung, um in der besten Football-Liga der Welt bestehen zu können? Es ist das Gefühl, das sich breit macht in der Medienstadt New York, in der der Druck auf die dort spielenden Topstars ohnehin nochmal größer ist als anderswo.