NFL: Adams mit drastischen Worten nach Carr-Hammer bei Raiders

Aus Sicht der Raiders ist der Wechsel jedoch nachvollziehbar. Mit 14 Interceptions führt Carr die Liga in dieser unrühmlichen Statistik in dieser Saison an. „Wir haben mit Derek geredet und er versteht, in welcher Situation wir uns momentan befinden“, erklärte McDaniels. Zudem müsse nach der Saison einiges aufgearbeitet werden. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)