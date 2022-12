NFL: Comeback? Gronkowski-Tweet löst Riesenwirbel aus

Es soll auch darüber diskutiert worden sein, wie ein mögliches Comeback ablaufen hätte können. Eine Möglichkeit wäre einerseits gewesen, Gronkowski in die Practice Squad aufzunehmen, um ihn wieder in Form zu bringen. Andererseits sollen die Bucs aber auch bereitgewesen sein, ihn in den aktiven Kader aufzunehmen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)