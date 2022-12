NFL: Der Absturz eines Superstars! Russell Wilson wird zur Lachnummer

In den vergangenen beiden Jahren war er der siebt- (2020) bzw. zehntbeste (2021) Quarterback der NFL gegen den Blitz, also wenn er aggressiv unter Druck gesetzt wurde. In diesem Jahr steht er nur noch auf Rang 28. In rund 27 Prozent der Fälle, wenn er unter Druck gerät, gelingt der Defense auch ein Sack. Hier hat sich seine Quote um sieben Prozentpunkte verschlechtert.