NFL: Rekord-Aufholjagd! Minnesota Vikings krönen historisches Comeback

Danach sah es lange Zeit ganz und gar nicht aus, Minnesota kam überhaupt nicht in die Spur und lag zur Halbzeit mit 0:33 (!) zurück. Doch nach dem Seitenwechsel drehten Justin Jefferson und Co. so richtig auf und starteten ein historisches Comeback - wobei es Mitte des dritten Viertels noch 36:7 für die Colts stand.