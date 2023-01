NFL: "Es sind erschreckende Bilder" - Vollmer spricht über Hamlin-Schock

Da American Football "auf allen Ebenen Entertainment" sei, werde das seiner Meinung nach "manchmal vergessen". Zu dem Zwischenfall mit Hamlin, der beim Spiel seiner Buffalo Bills gegen die Cincinnati Bengals kollabiert und anschließend in ein künstliches Koma versetzt worden war, äußerte sich Vollmer selbst empathisch: "Das hat mich sehr mitgenommen. Es sind erschreckende Bilder. Ich habe auch an die Hilflosigkeit der Familie gedacht", sagte der ehemalige Spieler der New England Patriots.