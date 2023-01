NFL: Detail sorgt für Aufsehen - geht Rodgers zu diesem Team?

Was macht Aaron Rodgers in der neuen Saison?

Über kaum eine Frage wird derzeit rund um die NFL so heftig diskutiert. Schließlich hat der Quarterback der Green Bay Packers jüngst wieder Schwung in die Spekulationen um seine Zukunft gebracht .

„Ich denke, ich kann nochmal MVP werden, in der richtigen Situation“, schilderte er in der Pat McAfee Show und ergänzte mit einer Frage an sich selbst: „Richtige Situation: Ist das Green Bay oder woanders? Ich bin nicht sicher.“

So nährte er die Gerüchte über einen Wechsel. Laut übereinstimmenden Medienberichten soll dabei vor allem ein Team besonders interessiert an dem 39-Jährigen sein. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NFL)

Jets vor Trade für QB: Kommt Rodgers?

Laut ESPN wollen die Jets „Himmel und Höhle in Bewegung“ setzen, um einen neuen starken Mann auf der Spielmacherposition zu finden. Kein Wunder, denn in dieser Saison konnte sich weder Zach Wilson noch Mike White als langfristige Option auf der Position empfehlen. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)

Was einen Rodgers-Wechsel wahrscheinlicher macht

In dieser Zeit wurde Rodgers gleich zweimal MVP (2020 und 2021) und erlebte nochmal eine goldene Zeit, auch wenn es nicht zum Einzug in den Super Bowl reichte.

Jets wollen Durststrecke beenden

Allerdings müssten die Jets tief in die Taschen greifen, um den Superstar wirklich nach New York zu holen. Laut dem renommierten NFL-Reporter Peter King von CBS Sports verlangt die Franchise aus Wisconsin mindestens zwei First-Round-Picks. (SERVICE: NFL-Wissen - die wichtigsten Begriffe im Football)

Deswegen soll nun die Zeit des Neuaufbaus endlich vorbei sein. Head Coach Robert Saleh hat seit Amtsantritt 2021 eine starke Defense geformt und auch in der Offense finden sich mit Wide Receiver Garrett Wilson und Running Back Breece Hall zwei starke Waffen, die in ihrer Rookie-Saison bereits für Furore sorgten.

Rodgers lässt Zukunft bei den Packers offen

Völlig offen ist jedoch noch, ob sich Rodgers, der noch einen Vertrag bis 2025 besitzt, überhaupt einen Wechsel vorstellen kann. Schließlich erklärte er in seinem jüngsten Auftritt in der Pat McAfee Show: „Alle Ideen über Trades und so weiter sind nur Mutmaßungen, bevor ich überhaupt entschieden habe, was ich in Zukunft machen will.“