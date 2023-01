NFL: Die Jacksonville Jaguars nach fünf Jahren zurück in den Playoffs

Das der als Nummer eins gedraftete Lawrence in dieser Saison sein Team in die Playoffs beförderte, könnte an Trainer Doug Pederson liegen. Er krempelte das Team um, nachdem er im März letzten Jahres die Mannschaft aus Florida von Urban Meyer übernahm. „Er ist an einem Punkt angekommen, an dem er das Team tragen kann. Er will vorausgehen, er will das Team schultern. Das ist sehr vielversprechend“, sagt Pederson über den Quarterback wie Ran berichtete. (SERVICE: NFL-Wissen - die Positionen im Football)