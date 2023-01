NFL-Drama um Bills-Star Hamlin - Bengals-Gegenspieler Higgings äußert sich erstmals

„Ich habe nur den Sturz gesehen. Ich habe noch einmal hingesehen und dann erst gemerkt, was passiert ist. Ich habe versucht, an nichts Schlimmes zu denken. Ich wusste aber, dass es etwas Verrücktes und etwas Tragisches war“, fügte der Receiver an, der froh war, dass Hamlins so schnell medizinisch versorgt wurde und die Partie abgebrochen wurde. „Ich wäre wohl nicht in der Lage gewesen, den Rest des Spiels zu absolvieren.“