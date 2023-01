NFL-Playoffs: Cincinnati Bengals sticheln nach Sieg gegen die Liga

Ticket-Wirbel: Auch Quarterback Joe Burrow stichelt

„Wir sehen uns in Atlanta. Habt ihr auch alle Tickets?“, sagte etwa Cornerback Mike Hilton - und nahm damit Bezug auf einen Vorgang im Zusammenhang mit dem Spielabbruch nach dem Hamlin-Drama, das in Cincinnati für Naserümpfen gesorgt hatte.

Nun aber sind es die Bengals, die wie vor einem Jahr gegen die Chiefs um den Einzug in den Super Bowl spielen. Und nicht nur Hilton brachte deswegen Sticheleien an.

„Organisiert jetzt mal besser die Rückerstattungen“, merkte Quarterback Joe Burrow im Interview mit CBS an, noch deutlicher wurde Wide Receiver Ja‘Marr Chase: „Wir widerlegen hier einfach die Leute, auch die NFL, die so ein Zeug macht, damit die Bills in den Super Bowl gehen. Sie lassen es so aussehen, als wären wir nicht bereit dafür. Wir haben das Gegenteil bewiesen.“