NFL-Viertelfinale: Acht "Twens" am Ruder

Keiner über 30, drei unter 25: Wenn am Wochenende in der Football-Profiliga NFL das Play-off-Viertelfinale über die Bühne geht, stehen als Quarterbacks ausschließlich "Twens" auf dem Feld. Ältere Regisseure wie Tom Brady (Tampa Bay Buccaneers/45) oder Kirk Cousins (Minnesota Vikings/34) scheiterten am Wildcard-Wochenende, Aaron Rodgers (Green Bay Packers/39) und Russell Wilson (Denver Broncos/34) schafften es erst gar nicht in die Meisterrunde.