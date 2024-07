NFL: Rekordvertrag für Star-Quarterback

von SPORT1-AI 26.07.2024 • 23:37 Uhr Die Miami Dolphins verlängern Tua Tagovailoas Vertrag um vier Jahre für 212,4 Millionen Dollar. Mit 53,1 Millionen Dollar jährlich ist er der drittbestbezahlte NFL-Quarterback.

Die Miami Dolphins und ihr Quarterback Tua Tagovailoa haben sich auf eine historische Vertragsverlängerung geeinigt. Wie sein Management ESPN-Insider Adam Schefter mitteilte, erhält Tagovailoa einen Vierjahresvertrag über 212,4 Millionen Dollar. Mit einem durchschnittlichen Jahresgehalt von 53,1 Millionen Dollar ist dies der dritthöchste Wert unter den NFL-Quarterbacks, nur übertroffen von Trevor Lawrence (Jacksonville Jaguars) und Joe Burrow (Cincinnati Bengals) mit jeweils 55 Millionen Dollar.

{ "placeholderType": "MREC" }

Garantierte Millionen und historische Dimensionen

Der Vertrag beinhaltet beeindruckende 167 Millionen Dollar an garantierten Zahlungen, was ihn auf Platz acht der höchsten garantierten Summen für Quarterbacks katapultiert. Diese Einigung markiert das Ende zweier turbulenter Trainingstage, in denen Tagovailoa nur eingeschränkt oder gar nicht trainierte. Am Freitag, wenige Stunden vor Bekanntgabe der Vertragsverlängerung, nahm er jedoch wieder voll am Training teil.

Tua Tagovailoa bleibt bei den Miami Dolphins

Langwierige Verhandlungen und hohe Erwartungen

Seit dem Ende der Saison 2023 befanden sich beide Seiten in intensiven Verhandlungen. Die Dolphins hielten dabei stets engen Kontakt zu Tagovailoa's Vertretern von Athletes First. Mit dieser Vertragsverlängerung ist Tagovailoa der dritte Quarterback in dieser Offseason, der einen neuen Vertrag unterschreibt, nach Jared Goff (Detroit Lions) und Trevor Lawrence.

Die Suche nach dem Franchise-Quarterback

Seit Dan Marino im Jahr 2000 in den Ruhestand ging, hatten die Dolphins Schwierigkeiten, eine dauerhafte Lösung auf der Quarterback-Position zu finden. Insgesamt 25 Spieler, darunter auch Tagovailoa, starteten mindestens ein Spiel für Miami. Nur Ryan Tannehill, ein ehemaliger Erstrundenpick, erhielt zuvor eine mehrjährige Verlängerung. Als die Dolphins Tagovailoa 2020 an fünfter Stelle drafteten, hofften sie, dass er diese Durststrecke beenden würde.

{ "placeholderType": "MREC" }

Aufstieg trotz Rückschlägen

Tagovailoa's Karriere begann eher bescheiden und war von Verletzungen geprägt. In seinen ersten drei Saisons verbesserte er sich zwar stetig, verpasste jedoch neun Spiele aufgrund von Verletzungen, darunter zwei diagnostizierte Gehirnerschütterungen in der Saison 2022. Doch 2023 gelang ihm der Durchbruch: Mit 4.624 Passing Yards führte er die NFL an und stellte mit 29 Touchdown-Pässen eine persönliche Bestmarke auf.

Historische Leistungen und neue Ziele

Er wurde der erste Dolphins-Quarterback seit Dan Marino 1992, der die Liga in Passing Yards anführte, und seine Gesamtzahl an Passing Yards war die dritthöchste in einer Saison in der Geschichte der Dolphins. Zudem spielte Tagovailoa erstmals in seiner NFL-Karriere in allen Spielen und wurde als Starting Quarterback der AFC für den Pro Bowl nominiert.

Höhere Erwartungen in der neuen Saison

Mit Coach Mike McDaniel und den Star-Receivern Tyreek Hill und Jaylen Waddle an seiner Seite steigen die Erwartungen an Tagovailoa weiter. Das Hauptziel: Den ersten Playoff-Sieg der Dolphins seit der Saison 2000 zu erringen.