Super Bowl: Dieser Moment hatte verheerende Folgen

Der Super Bowl LVII geht wohl als einer der verrücktesten in die NFL-Geschichte ein! ( Der Ticker rund um das Spiel zum Nachlesen )

Während Eagles-Superstar Jalen Hurts trotz einer weitgehend herausragenden Vorstellung am Ende nur zum tragischen Helden wurde, krönte sich auf Seiten der Chiefs MVP Patrick Mahomes - SPORT1 blickt auf die entscheidenden Szenen im Super Bowl.

Folgenschwerer Patzer von Eagles-Superstar Hurts

"Schrecklich": Was die Super-Bowl-Stars erzürnte

Hurts ließ den Ball noch in der eigenen Hälfte fallen, Chiefs-Linebacker Nick Bolton schnappte daraufhin zu und returnierte über 36 Yards zum Touchdown.

Diese Szene brachte die Chiefs zurück in die Partie, nachdem die Eagles bis dahin doch klar die bessere Mannschaft waren.

Schrecksekunde um Chiefs-Superstar Mahomes

Das misslang jedoch und Mahomes wurde von Eagles-Linebacker T. J. Edwards böse abgeräumt. Dieser traf seinen Gegnerspieler am verletzten Knöchel und fiel für einen kurzen Moment auch mit einem Teil des Oberkörpers darauf.

Das hatte Folgen! Mahomes verließ humpelnd das Spielfeld und setzte sich mit schmerzverzerrtem Gesicht auf die Bank. Zwar war Mahomes in der Halbzeit ohnehin nicht mehr groß gefordert, doch viele befürchteten Schlimmes für die zweite Hälfte.

Strittige Situation zwingt Eagles zum Field Goal

Die Eagles gingen somit „nur“ mit einer 10-Punkte-Führung in die Pause.

Mahomes kommt nach Halbzeitshow gestärkt zurück

Wie auch immer der Knöchel von Mahomes in der Halbzeit umsorgt worden war - es wirkte wahre Wunder!

Der 27-Jährige überraschte mit einem starken Laufversuch wohl auch die Eagles-Defense. Kurz darauf erzielte mit Rookie Isiah Pacheco einer der heimlichen Helden des Spiels jenen Touchdown, der die Chiefs wieder in Schlagdistanz brachte.

Noch wichtiger: Mahomes hatte mit seinem starken Beginn in Hälfte zwei ein Zeichen an seine Mannschaft, aber auch an die Eagles gesetzt. Der Superstar war noch lange nicht geschlagen und würde auch mit einem verletzten Knöchel nicht aufgeben!