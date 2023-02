Super Bowl: TV-Eklat um US-Präsident Joe Biden

Wie Bidens Pressesprecherin Karine Jean-Pierre über Twitter erklärte, sollte Biden eigentlich vor dem Finale der NFL am Sonntag (Ortszeit) bei „Fox Soul“, einem Streaming-Dienst des Senders auftreten. Er habe sich „darauf gefreut“ und wollte über „den Super Bowl, die State of the Union und kritische Themen, die den Alltag schwarzer Amerikaner betreffen“ sprechen. (NEWS: Alles zur NFL und dem Super Bowl 2023)