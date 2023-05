NFL: Besonderer Helfer für Aaron Rodgers! New York Jets holen Ex-Packers-Star

Die New York Jets versuchen es ihrem Neu-Quarterback Aaron Rodgers so angenehm wie möglich zu machen.

So berichtet ESPN , dass Randall Cobb bei den Jets einen Einjahresvertrag unterschreibt. Der Receiver spielte mit A-Rod zehn Spielzeiten gemeinsam in Green Bay und gilt als dessen Lieblings-Anspielstation.

Unvergessen für alle Packers-Fans: Beim letzten Spiel von Aaron Rodgers, der unrühmlichen 16:20-Niederlage gegen die Detroit Lions in Woche 18, verließen beide gemeinsam den Rasen im Lambeau Field und schritten Arm in Arm in die Katakomben.