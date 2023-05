NFL: Skandal um den Draft? Ermittlungen wegen fragwürdiger Vorgänge

Adam Kenner, Canters Anwalt, hat sich bereits zu den Vorwürfen geäußert. In einer Erklärung, die ESPN vorliegt, heißt es: „Wir sind in Kenntnis gesetzt worden, dass die NFLPA die Kommunikation zwischen meinem Mandanten und verschiedenen Führungskräften bestimmter NFL-Teams untersucht. Herr Canter hat sich jedoch keines Fehlverhaltens schuldig gemacht und kooperiert in vollem Umfang mit der NFLPA.“ Daher gehe man davon aus, dass sich der Sachverhalt in Kürze aufklären werde.