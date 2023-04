NFL Draft mit vielen dicken Überraschungen - und einem großen Verlierer

Die erste Runde des NFL-Drafts in Kansas City wird vielen Fans wohl noch lange in Erinnerung bleiben.

So ging zwar wie erwartet Quarterback Bryce Young an der ersten Position zu den Carolina Panthers, doch im Anschluss gab es so manche Überraschung - angefangen mit der Show der Houston Texans.

Anders als erwartet entschieden sie sich für Quarterback C.J. Stroud und nicht für einen der angedachten Defensiv-Spieler.

Doch damit nicht genug: Die Texaner schoben sich von Draft-Position zwölf nach oben und tradeten für den dritten Pick der Arizona Cardinals, die dafür noch einen Zweitrundenpick in diesem Jahr und einen Erst- und Drittenrundpick im kommenden Jahr bekamen.

Die Texans, die außerdem noch einen Viertrundenpick der Cardinals erhielten, holten sich mit Edge Rusher Will Anderson dann den erwarteten Top-Spieler der Defensive. (NFL-Wissen: Die Positionen im Football)

Cardinals sorgen mit Trade für Verwunderung

Direkt mit dem nächsten Pick sicherten sich die Indianapolis Colts an Position vier Quarterback Anthony Richardson, der beim Combine mit seiner Athletik auf sich aufmerksam gemacht hat.

Während die Seattle Seahawks sich im Anschluss mit Cornerback Devin Witherspoon einen der besten Passverteidiger holten, sorgten die Cardinals für den nächsten Kracher.

Sie schnappten sich per Trade den Pick der Detroit Lions und nutzten diesen für Offensive Tackle Paris Johnson - einen Beschützer für QB Kyler Murray, der sich für Johnson starkgemacht hatte.

Dafür opferten die Cardinals zwar einen Zweit- und Fünftrundenpick - im Gegenzug erhielten sie noch einen Drittrundenpick - dennoch ist der Deal aus ihrer Sicht ziemlich günstig.

Patriots und Eagles schlagen zu

Zu den Siegern des Abends zählten aus Sicht vieler Experten auch die Philadelphia Eagles. Sie gingen von Position zehn einen Spot nach oben, um Jalen Carter zu draften. Eine echte Verstärkung für den Super-Bowl-Finalisten mit dem neuen Rekordverdiener Jalen Hurts - die allerdings persönlichen Ballast tragischer Art mitbringt.

Defensive Tackle Carter gilt als das größte Talent des aktuellen Jahrgangs, war zu Beginn des Jahres in einen tödlichen Unfall verwickelt, in dem sein College-Teamkollege Devin Willock und eine Teammitarbeiterin ums Leben kamen. Carter hatte sich mit dem Auto allem Anschein nach ein Straßenrennen geliefert, er wurde verhaftet und bekam eine schnell ausgehandelte Bewährungsstrafe.

Weil die Eagles an vorletzter Stelle mit ihrem zweiten Erstrundenpick auch noch Nolan Smith - auch er gilt als Top-Prospect - holen konnten, sind sie vielleicht der große Gewinner des Abends.

Viel Applaus erhielten auch die New England Patriots. Zunächst gingen die Pats von der 14. Stelle drei Plätze nach hinten und holten sich mit Cornerback Carlos Gonzalez dann trotzdem noch einen der besten Spieler des Drafts. Dass der Edge Rusher so spät noch zu haben war, kam allerdings überraschend.

Kritik an den Lions - Levis wartet vergeblich

Für viel Verwunderung sorgten die Detroit Lions. Mit zwei Erstrundenpicks ging das Team des deutsch-amerikanischen NFL-Stars Amon-Ra St. Brown in den Abend und entschied sich für Running Back Jahmyr Gibbs an Position zwölf und Linebacker Jack Campbell an der 18. Stelle.

Beide Talente spielen auf Positionen, die in der aktuellen NFL meist einen zu geringen Wert haben, um einen derart hohen Pick zu rechtfertigen. Bei vielen Experten standen sie zudem erst als Spieler für den zweiten Tag auf dem Zettel.

Richtig bitter verlief der Abend für den vierten großen Quarterback-Namen im diesjährigen Draft, Will Levis.

In den Vorhersagen stand durchaus im Raum, dass er in den Top Ten gepickt wird. Stattdessen saß er in Kansas City hinter der Bühne und musste mitansehen, wie die anderen Spieler nach und nach von einem NFL-Team ausgewählt wurden.

Er selbst wartete vergeblich auf seinen Namen und wird morgen somit erneut hoffen, dass sein NFL-Traum in Erfüllung geht. Eine faustdicke Überraschung. Grund für den Absturz des jungen Spielmachers könnte eine Zehen-Verletzung sein, die einigen potentiellen Abnehmern offenbar Sorgen bereitet hatte.

NFL Draft 2023 - die Picks der 1. Runde im Überblick

Pick Team Spieler (Position, College) 1 Carolina Panthers Bryce Young (Quarterback, Alabama) 2 Houston Texans C.J. Stroud (Quarterback, Ohio State) 3 Houston Texans Will Anderson Jr. (Defensive End, Alabama) 4 Indianapolis Colts Anthony Richardson (Quarterback, Florida) 5 Seattle Seahawks Devon Witherspoon (Cornerback, Illinois) 6 Arizona Cardinals Paris Johnson Jr. (Offensive Tackle, Ohio State) 7 Las Vegas Raiders Tyree Wilson (Edge, Texas Tech) 8 Atlanta Falcons Bijan Robinson (Running Back, Texas) 9 Philadelphia Eagles Jalen Carter (Defensive Tackle, Georgia) 10 Chicago Bears Darnell Wright (Offensive Tackle, Tennessee) 11 Tennessee Titans Peter Skoronski (Offensive Tackle, Northwestern) 12 Detroit Lions 13 Green Bay Packers Lukas Van Ness (Defensive End, Iowa) 14 Pittsburgh Steelers Broderick Jones (Offensive Tackle, Georgia) 15 New York Jets Will McDonald IV (Edge, Iowa St.) 16 Washington Commanders Emmanuel Forbes (Cornerback, Mississippi St.) 17 New England Patriots Christian Gonzalez (Cornerback, Oregon) 18 Detroit Lions Jack Campbell (Linebacker, Iowa) 19 Tampa Bay Buccaneers Calijah Kancey (Defensive Tackle, Pittsburgh) 20 Seattle Seahawks Jaxon Smith-Njigba (Wide Receiver, Ohio St.) 21 Los Angeles Chargers Quentin Johnston (Wide Receiver, TCU) 22 Baltimore Ravens Zay Flowers (Wide Receiver, Boston College) 23 Minnesota Vikings Jordan Addison (Wide Receiver, USC) 24 New York Giants Deonte Banks (Cornerback, Maryland) 25 Buffalo Bills Dalton Kincaid (Tight End, Utah) 26 Dallas Cowboys Mazi Smith (Defensive Tackle, Michigan) 27 Jacksonville Jaguars Anton Harrison (Offensive Tackle, Oklahoma) 28 Cincinnati Bengals Myles Murphy (Defensive End, Clemson) 29 New Orleans Saints Bryan Bresee (Defensive Tackle, Clemson) 30 Philadelphia Eagles Nolan Smith (Defensive End, Georgia) 31 Kansas City Chiefs -

Jets-Fan sorgt für Highlight

Eines der Highlights des Abends war die Verlesung des Picks von den New York Jets, dem neuen Team von Quarterback Aaron Rodgers.

Gemeinsam mit Commissioner Roger Goodell betrat der junge Kyle Stickles die Bühne. Über eine Fan-Aktion hatte der Youngster die große Ehre gewonnen, den Pick seines Lieblingsteams vorzulesen.

Vorher heizte er dem Publikum mächtig ein und ließ die Fans mit einem „J-E-T-S, Jets, Jets, Jets“-Chant wissen, dass sich sein Team für Defensive End Will McDonald IV entschieden hat.