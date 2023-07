NFL Top 100: Stars wählen beste Spieler - Böser Absturz eines Superstars

Beim Blick auf die Plätze 71 bis 80 fällt ein großer Name direkt ins Auge: Lamar Jackson. Der Quarterback der Baltimore Ravens verliert im Vergleich zum Vorjahr satte 36 Plätze und rangiert damit nur noch auf Position 72 der besten 100 Spieler der vergangenen Spielzeit.

Dieser Absturz wirkt einigermaßen verwunderlich, spielte der 26-Jährige doch eine Saison, die nicht weit entfernt von der Vorsaison war, wo er in den Pro Bowl gewählt wurde. Zwar kam er nur auf 2.242 Yards, im Vorjahr gelangen ihm noch 2.882 Yards. Doch in der Endabrechnung steht ein Touchdown (17) mehr zu Buche als ein Jahr zuvor. Zudem unterliefen ihm nur noch sieben Interceptions, statt der 13 im Vorjahr.

Dennoch war das vergangene Jahr für die Nummer 32 im Draft 2018 eine Achterbahnfahrt. So musste der Mann aus Florida lange warten, ehe die Baltimore Ravens ihren Spielmacher mit einem Mega-Deal ausstatteten. Das sorgte für Unverständnis. „Teams würden lieber verlieren oder schlechtere Spieler holen, als einen ehemaligen MVP in seinen besten Jahren zu bezahlen“, schimpfte der einstige Seahawks-Superstar und Super-Bowl-Sieger Richard Sherman bei Twitter:

Diese Zeiten scheinen nun aber vorbei. Für Jackson zählt nur noch die kommende Saison, wo man wieder in die Playoffs möchte. Dann soll es, wenn möglich, auch weiter gehen als nur bis in die Wild-Card-Runde. Sollte dies gelingen, wird Jackson in der Liste der 100 besten Spieler 2024 wohl auch wieder weiter vorne zu finden sein.