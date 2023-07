NFL Top 100: Stars wählen beste Spieler - einer widerlegt seine Kritiker!

Der im Draft 2021 an Position elf ausgewählte Fields zeigte aber auch seine Qualitäten. Laut NFL Research war der 24-Jährige der erste Quarterback der NFL-Geschichte, der in einer Saison mehr als 1.000 Rushing Yards und acht Rushing Touchdowns verbuchen konnte.

Zum sechsten Mal in Folge hat es DeAndre Hopkins auf die Liste geschafft. Obwohl er für die Cardinals in der vergangenen Spielzeit nur neun Spiele absolvierte, konnte er seine NFL-Kollegen mal wieder von sich überzeugen. In der kommenden Saison will er im Trikot der Tennessee Titans Werbung für seine siebte Nominierung machen.