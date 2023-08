George Preston Marshall: Als die NFL ein Team erpresste

1932 gründete er die Boston Braves, benannte sie um und zog mit dem Team zur Saison 1937 in die Hauptstadt der USA - so entstanden die Washington Redskins, die nach Jahrelangen Rassismus-Debatten rund um den Namen Redskins, seit 2022 nun Washington Commanders heißen.

Gründer Marshall als zwiespältige Figur

Ein Stammeshäuptling sagte einmal: "Der weiße Mann hat uns schlimme Dinge angetan, der Name eines Sportteams gehört sicher nicht dazu. Die Verdrängung unserer Kultur ist eine größere Gefahr, brauchen wir wirklich noch mehr Wildcats? (häufiger Teamname in den USA, Anm. der Red.) "

Marshall bringt NFL voran

Marshall war zudem ein Vor- und Querdenker mit entscheidendem Anteil daran, dass die NFL den College Football als populärsten Sport überholte. So stieß er die Änderung der Passregeln für mehr Punkte an, führte mehr Showelemente (zum Beispiel in der Halbzeit) ein und gilt als der Vater eines ausgewogenen Spielplans, der Divisionen und eines echten Endspiels um den Titel.

Außerdem war er ein TV-Pionier und erkannte schon früh die Bedeutung der Fans. So mietete er 1937 einen Zug, um 10.000 Anhänger zum Auswärtsspiel bei den New York Giants zu bringen.

Offener Rassismus und Dallas-Ablehnung

Sorgen um die Anhänger im Süden waren auch der Hauptgrund, weshalb er Ende der 60er Jahre eine neue NFL-Franchise in Dallas kategorisch ablehnte. Die Redskins waren damals das am südlichsten gelegene Team.

Erpressung mit Fightsong

Marshall liebte den Fightsong seines Teams "Hail to the Redskins", der seit dem 17. August 1938 bei jedem Heimspiel erklingt. Seine geliebte Frau Corinne Griffith hatte den Text verfasst, aber Musiker Barnee Breeskin die Musik komponiert.

So wurden 1960 die Dallas Cowboys und eine bittere Feindschaft geboren. Das erste Duell am 9. Oktober des Jahres gewannen die Redskins 26:14 - Marshall soll daraufhin eine gigantische Party geschmissen haben.

Hochklassige NFL-Rivalität

Bis zu seinem Tod am 9. August 1969 verabscheute Marshall die Cowboys, passend wurde er auf dem Indian Mound Friedhof in West Virginia begraben. In jenem Jahr beendete auch der erste schwarze Redskins-Spieler, Bobby Mitchell, seine Karriere und wurde 1983 in die Hall of Fame aufgenommen.