NFL: Saints-Matchwinner gerät mit Security aneinander

NFL-Rookie wird versehentlich als Fan gehalten

Riesen-Comeback reicht den Chiefs nicht zum Sieg

Die Saints um Quarterback Derek Carr starteten gut in das Spiel gegen die Chiefs und führen in der Anfangsphase des zweiten Viertels bereits mit 17:0. Auf der anderen Seite hatten die Chiefs Startschwierigkeiten und erzielen erst in der Mitte des zweiten Quarters ihren ersten Touchdown unter dem Ersatz-Quarterback Blaine Gabbert.

Die Chiefs spielen noch zwei weitere Pre-Season-Games bevor sie am 7. September gegen die Detroit Lions in die neue NFL-Saison starten. Die Saints aus New Orleans haben ebenfalls noch zwei Spiele zum Testen, bevor es am 10. September gegen die Tennessee Titans im ersten Spiel der Regular Season geht.