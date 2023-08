NFL: Running Back Alex Collins stirbt mit 28 Jahren bei einem Motorradunfall

Die NFL trauert um Alex Collins. Der ehemalige Star-Running-Back ist am Montag mit nur 28 Jahren gestorben. Das teilte sein Ex-Team Seattle Seahwaks in der Nacht von Montag auf Dienstag mit.

Collins stirbt bei Motorradunfall

Ermittler haben bereits ihre Arbeit aufgenommen und untersuchen den Vorfall. In einem ersten kurzen Bericht heißt es: „Als das Auto nach links abbog und die Fahrspur überquerte, fuhr das Motorrad in die hintere Beifahrerseite des Autos. Durch den Aufprall wurde der Motorradfahrer durch das hintere Beifahrerfenster des Chevrolet in das Innere des Fahrzeugs geschleudert. Durch den Unfall drehte sich der Chevrolet im Uhrzeigersinn, bevor er schließlich zum Stillstand kam.“

Die Seattle Seahwaks reagierten bereits: „Alex‘ ansteckendes Lächeln und sein besonderer Tanz werden uns für immer fehlen. Alex hat einen Raum zum Leuchten gebracht und wurde von unserer gesamten Organisation geliebt. Er genoss das Leben. Er war einer der produktivsten Läufer in der Geschichte der Seahwaks. Unser aufrichtiges Beileid an seine unmittelbare Familie, die Familie Gatewood und seine Agentin Kelli Masters. Du wirst für immer vermisst werden, Alex. Im Namen von Jody Allen, Pete Carroll, Chuck Arnold, Chad Morton und der gesamten Seahawks-Community: Ruhe in Frieden, Bruder“, sagt General Manager John Schneider in einer Mitteilung der Franchise.