Horror-Verletzung in der NFL! Packers-Spiel gegen Patriots abgebrochen

Gleich mehrere Verletzungen haben am Samstag die Preseason der NFL überschattet. Dabei wurde die Partie der New England Patriots bei den Green Bay Packers sogar abgebrochen.

Die Ursache dafür war die schwere Verletzung von Patriots-Passverteidiger Isaiah Bolden. Der Cornerback war nach einem heftigen Zusammenprall mit seinem Teamkollegen Calvin Munson regungslos liegen geblieben und musste in der Folge stabilisiert werden.

Der Rookie habe „Gefühl in allen Extremitäten“, bleibe aber zur Beobachtung im Krankenhaus, teilten die Patriots später in einer ersten Entwarnung mit. „Wir alle beten für ihn“, sagte Head Coach Bill Belichick, der Abbruch im vierten Viertel sei die richtige Entscheidung gewesen. Zu diesem Zeitpunkt führte sein Team mit 21:17.

Bolden kann Krankenhaus verlassen

Am Sonntagmorgen Ortszeit teilten die Patriots mit, dass Bolden das Krankenhaus in Green Bay mittlerweile verlassen habe. Er werde nun zusammen mit seinen Teamkollegen zurück nach Foxborough.

Der Vorfall in Green Bay hat indes Auswirkungen auf das Trainingsprogramm der Patriots in den kommenden Tagen. „Die für Dienstag und Mittwoch geplanten gemeinsamen Trainingseinheiten mit den Tennessee Titans fallen aus“, hieß es in dem Statement.