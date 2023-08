Zwei Wochen vor NFL-Saisonstart: Jets-Receiver beendet überraschend seine Karriere

Mit diesem Rücktritt hat niemand gerechnet. In weniger als zwei Wochen beginnt die neue NFL-Saison . Bei den hoch ambitionierten New York Jets wird dann aber ein Spieler fehlen: Corey Davis. Der Wide Receiver hat im Alter von 28 Jahren seine Karriere mit sofortiger Wirkung beendet.

Und weiter: „Obwohl ich ein tiefgründiger Mensch bin, bin ich ein Mann der wenigen Worte. Ich habe intensiv darüber nachgedacht, was ich tun soll, und ich habe das Gefühl, dass der Abschied derzeit der beste Weg für mich ist.“

Jets-Star Corey Davis beendet Karriere

„Er ist ein echter Kämpfer auf dem Spielfeld und hatte einen enorm positiven Einfluss in der Umkleidekabine. Wir sind Corey dankbar für all die harte Arbeit und das Engagement, das er in dieses Team gesteckt hat, und wir wünschen ihm alles Gute für die Zukunft“, erklärte Jets-Head-Coach Robert Saleh.