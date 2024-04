NFL-Boss plant Spielplan-Revolution

Die NFL hat sich im Laufe der Jahre immer wieder verändert. Geht es nach Commissioner Roger Goodell, dann geht dieser Prozess auch in Zukunft so weiter. Im Jahr 2021 wurde die Regular Season von 16 auf 17 Spiele erweitert – und es könnten weitere Änderungen anstehen.

NFL-Boss: „Das ist eine Frage der Qualität“

So erklärte Goodell in der Pat McAfee Show, dass sein Traum-Spielplan aus zwei Preseason-Spielen und 18 Partien in der Regular Season besteht. Dies würde in der Folge dazu führen, dass sich der Super Bowl um eine Woche nach hinten verschiebt und auf ein drei Tage andauerndes Feiertags-Wochenende in den USA fällt.

„Ich denke, wir sind mit 17 Spielen gut bedient, aber wir überlegen, wie wir ... ich bin kein Fan der Preseason“, erklärte der Liga-Boss. „Ich glaube nicht, dass wir drei Preseason-Spiele brauchen. Und ich glaube auch nicht, dass die Fans es mögen. Ich würde jederzeit lieber ein Preseason-Spiel durch ein reguläres Saisonspiel ersetzen. Das ist eine Frage der Qualität.“

Dazu hätte eine Verschiebung um eine Woche nach hinten den Vorteil, dass das größte Sport-Endspiel der Welt dann auf das Wochenende rund um den President‘s Day fallen würde. Der dritte Montag im Februar ist in den USA ein Feiertag, um die früheren Präsidenten des Landes zu ehren.

Deutlich mehr internationale NFL-Spiele

Dann würden sich am Montag nach dem Super Bowl zwar nicht mehr Millionen US-Bürger krankmelden, aber: Die Verlegung würde mit dem All-Star Weekend der NBA zusammenfallen. Dies wäre bereits das zweite Mal, dass die beste Football-Liga der Welt auf einen Basketball-Termin ausweicht. So trägt die NFL auch munter Spiele an Weihnachten aus, obwohl das traditionell der Tag für wichtige NBA-Spiele ist.

Neben dem möglichen neuen Spielplan hat sich Goodell übrigens auch zu anderen Themen geäußert. So erklärte er unter anderem, dass die Anzahl an internationalen Spielen im kommenden Jahrzehnt auf „mindestens“ 16 pro Saison ansteigen dürfte.