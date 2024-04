NFL: Washington draftet Deutsch-Amerikaner Coleman

Der Deutsch-Amerikaner Brandon Coleman hat den Sprung in die US-Footballliga NFL geschafft. Die Washington Commanders wählten den Offensive Tackle aus Berlin in der dritten Runde der Talenteauswahl in Detroit an dritter Stelle. Insgesamt war Coleman der 67. Pick im Draft.

"Ich bin so dankbar, diese Chance zu erhalten. Ich werde das mit meiner Familie und ein paar Freunden aus Deutschland feiern - und dann geht es an die Arbeit. Ich bin sprachlos", sagte der 23-Jährige, der zuletzt für das College-Team der Texas Christian University in Fort Worth aufgelaufen war.

Colemans Mutter ist Deutsche, sein Vater US-Amerikaner. Geboren in Texas, wuchs er auch in Berlin auf und zog mit 15 Jahren endgültig in die USA. Dort hoffte er zunächst auf eine Karriere als Basketballer, ehe er sich ganz auf Football konzentrierte.

In Washington soll Coleman vor allem den neuen Quarterback Jayden Daniels unterstützten, der im Draft an zweiter Position gezogen worden war. "Das wird großartig. Ich freue mich darauf, von diesen Talenten zu lernen", sagt er.

