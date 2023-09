Halftime-Show beim Super Bowl: NFL verkündet Superstar

Diesmal soll niemand Geringeres als Usher am 11. Februar 2024 das Stadion in Las Vegas zum Kochen bringen. Das verkündete die NFL am Sonntag via Social Media. In einem Video ruft Kim Kardashian den R&B-Star an und verkündet ihm die frohe Botschaft. In einer anderen Version bekommt Usher den Anruf von Hall-of-Fame-Mitglied Deion Sanders.