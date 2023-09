Nächster NFL-Hammer für Deutschland? Auch 2024 offenbar zwei Spiele geplant

Gute Nachrichten für NFL-Fans in Deutschland! Auch im kommenden Jahr soll es offenbar zwei Spiele in Deutschland geben. Das berichtet die Bild. Demnach sei der Beschluss intern bereits gefallen, dass 2024 wie ein Jahr zuvor zwei Spiele in der Bundesrepublik stattfinden werden.

Die ursprüngliche Vereinbarung der NFL sieht vor, bis 2026 pro Jahr jeweils ein Spiel auf deutschem Boden auszutragen. Als Spielstätten sollen dafür abwechselnd die Münchner Allianz Arena und der Frankfurter Deutsche Bank Park dienen.

Im vergangenen Herbst war das Munich-Game das erste auf deutschem Boden. Die Tampa Bay Buccaneers um den inzwischen zurückgetretenen Superstar Tom Brady besiegten die Seattle Seahawks. Der Ticketandrang war riesig, es soll fast drei Millionen Ticketanfragen gegeben haben.

 +8 Die Deutschen in der NFL

Schon in diesem Jahr werden zwei Spiele in Deutschland stattfinden. Allerdings nur, weil das Aztekenstadion in Mexico City umgebaut wird und Deutschland als Ausrichter einspringt.

Am 5. November spielen die Kansas City Chiefs mit Superstar Patrick Mahomes gegen die Miami Dolphins, eine Woche später treffen die New England Patriots auf die Indianapolis Colts. Beide Spiele finden in Frankfurt statt.