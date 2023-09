NFL: Ein 275 Millionen Dollar teures Sorgenkind

Wer wissen wollte, wie die Cincinnati Bengals am Wochenende gespielt hatten, der musste nur in das Gesicht von Joe Burrow schauen.

Die Deutschen in der NFL

Burrows Wade zwickt

Und so wirkte sein humpelnder Gang über den Rasen fast symbolisch, aufgeladen mit den Eindrücken der zweiten Bengals-Niederlage in Folge, die für die Franchise aus Ohio einen klaren Fehlstart in die junge NFL-Saison bedeutet.