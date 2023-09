Zu viele Fumbles! Minnesota Vikings bei Philadelphia Eagles geschlagen

Die Philadelphia Eagles haben die Minnesota Vikings zum Auftakt der zweiten Woche in der NFL bezwungen. Die Mannschaft um Quarterback-Superstar Jalen Hurts setzte sich im Thursday Night Game mit 34:28 durch.

Hurts hatte an dem zweiten Heim-Triumph in Folge gehörigen Anteil. Nach einer eher verhaltenen ersten Hälfte drehte er im dritten Viertel auf und begeisterte unter anderem mit einem Touchdown-Pass über 63 Yards zu DeVonta Smith. Hurts lief außerdem selbst für zwei Touchdowns in die Endzone.