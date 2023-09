NFL: Über 200 Mio. $! Bengals-Star erhält Rekordvertrag

Der 26-Jährige soll für weitere fünf Jahre in Cincinnati bleiben. Dies berichtet Adam Schefter vom US-Sender ESPN . Laut Quellen belaufe sich der Vertrag auf insgesamt 275 Millionen US-Dollar, davon sind 219,01 Millionen garantierte Zahlungen. Damit wäre Burrow der am besten bezahlteste Spieler der NFL-Geschichte!

Am Mittwoch hatte der Starspieler bei einer Pressekonferenz noch einmal seine Einstellung zu den Bengals verdeutlicht: „Hier möchte ich bleiben. Hier möchte ich meine ganze Karriere verbringen. Wir arbeiten daran, dass das klappt. Ihr habt gesehen, was die Verantwortlichen erreicht haben und was Zac in der Zeit hier geschaffen hat. Ich bin ein kleiner Teil davon und ich freue mich, weiter ein Teil davon zu sein.“