NFL: In Rekordzeit in die Hall of Fame! Große Ehre für Tom Brady

Tom Brady stand beim Saisonauftakt der New England Patriots gegen die Philadelphia Eagles wieder mit seiner legendären Nummer 12 auf dem Rücken im Trikot auf dem Platz. Doch nicht, weil er sein Comeback geben wollte, sondern weil sein früheres Team den 46-Jährigen geehrt hat.

In der Halbzeit des Spiels, das die Patriots 20:25 gegen die Philadelphia Eagles verloren, verkündete Teambesitzer Robert Kraft, dass Brady 2024 in die Hall of Fame der Patriots aufgenommen wird. Normalerweise findet die Aufnahme frühestens vier Jahre nach dem Karriereende statt, doch Kraft hob die Wartezeit für den ehemaligen Quarterback auf.

Zwischen 2000 und 2020 spielte der 46-Jährige für New England und gewann in dieser Zeit sechs Super Bowls. Dabei trug er immer sein Trikot mit der Nummer 12. Aus diesem Grund findet die Aufnahme in die Hall of Fame am 12.06 statt.

Brady: „Es ist eine Ehre für mich“

Während seiner Rede sagte Brady: „Ich bin mir sicher, dass ich mein Leben lang ein Patriot sein werde. Das wird sich nie ändern.“

Zudem meinte die Football-Legende im Anschluss beim übertragenden Sender CBS: „Es ist für mich eine Ehre, das fühlt sich sehr gut an. Die Zeremonie bedeutet mir sehr viel, denn ich hatte 20 unglaubliche Jahre hier. Ich möchte mich bei allen Fans bedanken, die uns über die Zeit hinweg unterstützt haben.“