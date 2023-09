NFL: Paukenschlag zum Saisonstart! So bringt Amon-Ra das Netz zum Kochen

Die NFL-Saison startet mit einer Überraschung: Die Detroit Lions haben Titelverteidiger und Topfavorit Kansas City Chiefs zum Auftakt knapp geschlagen. Das Team des deutschen Wide Receivers Amon-Ra St. Brown setzte sich in der Nacht von Donnerstag auf Freitag mit 21:20 durch.

St. Brown hatte an dem Auswärtssieg erheblichen Anteil. Der 23-Jährige eröffnete die neue Spielzeit mit dem ersten Touchdown. Insgesamt kam St. Brown auf sechs gefangene Pässe für 71 Yards - zweitbester Wert der Partie hinter Teamkollege Josh Reynolds (80 Yards). Seine starke Leistung feierte der Deutsch-Amerikaner nach dem Sieg mit einer Ehrenrunde.

Auch in der Namensfindung für den Tanz zeigten sich die User auf Twitter schon aktiv. Barstool Sports schrieb schlicht und ergreifend: „Amon-Ra f***“. Der User Flappr hingegen fühlte sich wohl an seine Steuererklärung erinnert und verpasste dem Tanz den Namen „The IRS“, wobei IRS für die US-Steuerbehörde Internal Revenue Service steht.

Fans feiern St. Browns Touchdown-Jubel

Da in der NFL ein übertriebener Jubel als unsportliches Verhalten geahndet werden kann, machten sich die Fans auch Gedanken über ein mögliches Strafmaß. Geht es nach User PickensBurgh , kann sich der Deutsch-Amerikaner auf eine saftige Geldbuße gefasst machen.

Aber nicht nur die Fans hatte Amon-Ra mit seinem Jubel beeindruckt. Auch der Schiedsrichter schien zu überlegen, was er von der Einlage des Wide Receivers halten soll.

St. Brown selbst zeigte sich nach dem Match einfach nur glücklich über den gelungenen Saisonstart. „Gegen so eine Mannschaft mit Patrick Mahomes ist es schwer ein Gameplan aufzustellen – sie verteidigen immer sehr gut. Aber wir haben es zum Glück geschafft“, sagte St. Brown, der in seiner Karriere nun zwölf NFL-Touchdowns geschafft hat.

Mahomes-Interception leitet Lions-Comeback ein

St. Browns Touchdown blieb im ersten Viertel unbeantwortet, im zweiten Durchgang wurden die Chiefs um Superstar Patrick Mahomes dann aber besser. Mahomes warf für zwei Touchdowns, Kansas ging mit einer 14:7-Führung in die Pause.

Insgesamt kam Mahomes auf 226 Yards Raumgewinn durch die Luft (21 von 39 Würfen kamen an, seine Wide Receiver ließen einige gute Bälle fallen). Mahomes war mit 45 Yards auch bester Rusher seines Teams. Neben den zwei Touchdowns stand beim Saisonstart aber auch eine kostspielige Interception zu Buche, die durch Brian Branch bis in die Endzone getragen wurde.

Sein Gegenüber Jared Goff warf für 253 Yards (22/35). Nach seinem frühen Touchdown-Wurf auf St. Brown wollte dem Lions-Quarterback aber kein weiterer Touchdown gelingen. Stattdessen fanden die Lions die Endzone im dritten Quarter überraschend mit dem Pick Six, Brian Branch lief über 50 Yards zum zwischenzeitlichen Ausgleich.

Im Schlussviertel war es dann Running Back David Montgomery, der die Führung besorgte. 2:30 Minuten vor Spielende kam Mahomes - der den verletzten Superstar Travis Kelce sichtlich vermisste - nochmal in Ballbesitz, doch Kadarius Toney und Skyy Moore ließen Mahomes-Päss fallen, zwei Strafen taten ihr übriges.

Die Deutschen in der NFL

Das Comeback der Chiefs, die ihre letzten acht Auftaktspiele in Folge gewonnen hatten, bleib aus. Im zweiten Durchgang brachte Mahomes nur zwei von 12 Würfen an den Mann. Die Lions starten mit einem Sieg in die Saison.