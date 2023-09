NFL: Horror-Verletzung überschattet Browns-Pleite gegen Steelers - Saints besiegen Panthers

In den sozialen Netzwerken äußerten sich in der Folge direkt unzählige Sportler und drückten ihr Bedauern aus, darunter NBA-Superstar LeBron James und die NFL-Superstars Lamar Jackson und Christian McCaffrey.

Nick Chubb schwer verletzt

Doch nicht nur die Chubb-Verletzung war für die Browns bitter. Auch die Tatsache, dass das Team von einem Erzrivalen in die Schranken gewiesen wurde und dementsprechend keinen Saisonstart mit zwei Siegen feiern konnte, drückte auf die Stimmung. Damit warten die Browns seit nunmehr 26 Spielzeiten in Folge auf einen 2:0-Start - Liga-Rekord.

Ausschlaggebend für den Steelers-Triumph waren zwei Defense-Touchdowns. Dabei fing Pass Rusher Alex Highsmith einen Pass von Clevelands Star-Quarterback Deshaun Watson nach einem Tip Drill ab, während Pittsburghs Outside Linebacker T.J. Watt im vierten Quarter einen Fumble in die Endzone trug.

Saints schlagen Panthers

In einer weiteren Partie am früheren Montagabend feierten die New Orleans Saints mit ihrem neuen Quarterback Derek Carr ein 20:17 bei den Carolina Panthers und damit den zweiten Saisonsieg, was zuvor seit 2013 nicht mehr gelungen war.