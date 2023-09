NFL: Traurige Gewissheit bei Ex-NFL-Star

Williams nach NFL-Karriere auf der Baustelle

Als Ärzte schließlich Wasser in seiner Lunge entdeckten, versetzten sie ihn am 3. September in ein künstliches Koma. Sein Vater berichtete weiter, dass sein Sohn Schwellungen an Gehirn und Rückenmark sowie eine vollständige Lähmung des rechten Arms und unterhalb der Taille davongetragen haben soll.