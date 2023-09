Schock! Saison-Aus für NFL-Star?

Erste große Verletzung für Diggs

Seine bislang beste Saison spielte der Mann aus Maryland, der in der NCAA für die University of Alabama aufgelaufen war, 2021. In dieser Saison führte er die Liga mit elf Interceptions an. Folgerichtig wurde er in dieser Spielzeit auch in den Pro Bowl gewählt. Insgesamt kommt Diggs bislang auf 18 abgefangene Pässe in seiner Karriere.