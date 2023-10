Ex-NFL-Star in Haft! In Tod der eigenen Mutter verwickelt?

Erst galten Sergio Brown (35) und seine Mutter Myrtle Brown (73) als vermisst, schließlich wurde seine Mutter tot aufgefunden, während Sergio verschwunden blieb. Am Dienstag wurde Brown schließlich aufgrund eines ausgestellten Haftbefehls von der Polizei verhaftet, nachdem er von den mexikanischen Behörden, wo er sich zuletzt befand, zurück an die Vereinigten Staaten ausgewiesen wurde.

Vorgeworfen wird dem ehemaligen Passverteidiger in den Tod seiner eigenen Mutter verwickelt zu sein. Sergio warte nun „auf seine Auslieferung nach Maywood in Illinois, um sich dort wegen Mordes ersten Grades zu verantworten“, erklärte das Cook County Medical Examiner‘s Office gegenüber dem Portal People.

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Die Leiche von Myrtle Brown wurde bereits am 16. September in einem Bach hinter ihrem Haus in Maywood, Chicago gefunden.

Tragische Suche und Ermittlung

Browns Bruder, Nick Brown, schrieb einen Tag nach dem Fund seiner Mutter auf Instagram: „Mein Bruder wird immer noch vermisst, wenn irgendjemand weiß, wo er ist, ich will, dass er weiß, dass ich ihn liebe und er bitte nach Hause kommen soll.“

Die Polizei von Maywood berichtete bereits in den vergangenen Wochen, dass sie von einem Video wüssten, das in den sozialen Medien kursierte und Sergio Brown in einer tropischen Umgebung zeigte. Darin behauptete Brown, es seien „Fake News“ und er habe gedacht, seine Mutter sei im Urlaub gewesen.

Es konnte jedoch weder geklärt werden, ob die Person im Video wirklich Brown sei, noch, wo das Video aufgenommen wurde. Browns Familie bete jedoch weiterhin für seine Gesundheit, auf dass sie zusammenarbeiten und den tragischen Verlust in Gerechtigkeit umwandeln können.

Browns Rundreise in der NFL

In der NFL verbrachte Sergio Brown insgesamt sieben Spielzeiten. Nach seiner College-Karriere bei Notre Dame heuerte er als im Draft nicht ausgewählter Spieler bei den New England Patriots um NFL-Legende Tom Brady an.