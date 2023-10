NFL: "Armutszeugnis!" Belichick braucht Hilfe

Die New England Patriots taumeln durch die NFL - und es scheint keine Rettung in Sicht. In den vergangenen beiden Spielen steht ein Gesamtscore von 3:72 Punkten zu Buche. Seit dem Abgang von Patriots-Legende Tom Brady hat das Team aus Foxborough in zwei von drei Jahren die Playoffs verpasst.

Dieser Negativlauf geht auch nicht an Bill Belichick spurlos vorbei. Die Headcoach-Legende, die seit 2000 bei den Patriots im Amt ist und alle sechs Super-Bowl-Siege der Franchise zu verantworten hat, gerät zunehmend in die Kritik.

Der ehemalige Patriots-Star Julian Edelman, der unter Belichick drei Super-Bowl-Ringe gewann und im Super Bowl LIII zum MVP gewählt wurde, bezeichnete die aktuelle Situation als „schmerzhafte Tage für die Patriots“.

Belichick braucht „ein wenig Hilfe in der Offensive“

Einen Lösungsvorschlag hatte der 37-Jährige aber parat. „Ich denke, er braucht ein wenig Hilfe in der Offensive“, sagte Edelman in der Fox-Sports-Sendung The Herd with Colin Cowherd am Montag nach der vernichtenden 0:34-Pleite gegen die New Orleans Saints.

Dabei sieht der ehemalige Receiver, der von den Patriots im Draft 2009 in Runde sieben ausgewählt wurde, nicht nur Probleme auf der Quarterback-Position. Vor allem die Receiver bereiten ihm Kopfschmerzen. Zwar habe er Quarterback Mac Jones auch schon hart kritisiert, aber „die Receiver müssen endlich aus ihrer Flaute rauskommen“.

Dass in dieser Situation Jakobi Meyers zu den Las Vegas Raiders abgegeben wurde, lässt Edelman zudem ratlos zurück. „Ich bin immer noch erschüttert über den Abgang von Jakobi Meyers.“

Wenn du hier klickst, siehst du Twitter-Inhalte und willigst ein, dass deine Daten zu den in der Datenschutzerklärung von Twitter dargestellten Zwecken verarbeitet werden. SPORT1 hat keinen Einfluss auf diese Datenverarbeitung. Du hast auch die Möglichkeit alle Social Widgets zu aktivieren. Hinweise zum Widerruf findest du hier . IMMER AKZEPTIEREN EINMAL AKZEPTIEREN

Patriots-Situation ist „ein Armutszeugnis“

In dieselbe Kerbe schlagen auch drei NFL-Manager, die anonym mit Mike Sando von The Athletic über die Situation in New England gesprochen haben. „Der beste Schachzug der Patriots besteht darin, einen jungen Offensivtrainer mit einem neuen GM zu engagieren und neu anzufangen“, wird ein Manager in dem Bericht zitiert. „Sie lassen den neuen Offensivtrainer entscheiden, ob Mac (Jones, Anm. d. Red.) gerettet werden kann. Sie brauchen echte Veränderungen. Der Übergang von Tom Brady zu dem, wo sie jetzt sind, ist ein Armutszeugnis.“

Dabei sei jedoch das größte Hindernis, inwieweit Belichick bereit sei, „Hilfe bei der Spielerauswahl anzunehmen“, gab ein anderer Manager zu bedenken. „Die Frage ist: Wird er es akzeptieren oder dagegen ankämpfen? Er muss Opfer bringen, um wieder auf die Siegerstraße zu kommen.“

 +44 Alle Super-Bowl-Champions seit 2000

Dabei gaben die Manager zu bedenken, dass Belichick in der Vergangenheit durchaus bewiesen habe, dass er in der Lage sei, Verantwortung zu teilen, wenn das passende Personal an Bord sei. „Bill hatte immer ein Entwicklungssystem für Trainer und Personalverantwortliche.“

Vor allem Nick Caserio wurde hier als Beispiel aufgeführt, der von 2001 bis 2020 in verschiedenen Positionen für die Patriots tätig war. Seit er weg ist - er übernahm 2021 den GM-Posten bei den Houston Texans - herrscht hier jedoch eine Lücke. „Wo ist der nächste Caserio?“, stellte daher der dritte NFL-Manager die alles entscheidende Frage.