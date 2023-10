NFL: Bills feiern kleines Football-Wunder - Damar Hamlin reagiert emotional auf Comeback

Ein kleines Football-Wunder ist vollbracht - neun Monate nach seinem Herzstillstand hat Damar Hamlin wieder erste NFL-Snaps absolviert. Der Safety von den Buffalo Bills wurde im Heimspiel gegen die Miami Dolphins am Sonntag im Highmark Stadium stürmisch gefeiert. „Schön, dass Du wieder da bist, Nummer drei!“, schrieben die Bills bei X (ehemals Twitter).

Hamlins Herz war am 2. Januar im Spiel bei den Cincinnati Bengals stehengeblieben. Der heute 25-Jährige wurde noch auf dem Feld reanimiert und später im Krankenhaus in ein künstliches Koma versetzt. Die gesamte Liga stand unter Schock.

„Dieser Moment war alles für mich“, sagte Hamlin über das Betreten des Feldes. „Ich denke, es ging darum, mir selbst zu zeigen, dass ich den Mut habe, die Stärke, um etwas so Traumatisches durchzustehen und davon zurückzukommen. Ich habe mir gezeigt, ich immer noch in der Lage, das, was ich liebe, auf dem höchsten Niveau der Welt zu tun. Das ist erstaunlich.“

Hamlin „lächelt mit all seinen Zähnen“

Auch sein Teamkollege Siran Neal reagierte emotional: „Es fühlte sich an, als wäre er nie weg gewesen. Als Hamlin diese Woche in den Kader berufen wurde, war er aufgeregt. Und dann war ich auch aufgeregt. Und es ist ein großer Segen, ihn wieder auf dem Feld zu sehen, wie er das tut, was er liebt. Die ganze Woche über hat er gelächelt, mit all seinen Zähnen.“

Dreieinhalb Monate nach seinem Zusammenbruch hatte Hamlin wieder Grünes Licht von den Ärzten erhalten und die Arbeit für sein Comeback aufgenommen. Ende August schaffte er es in den 53er-Saisonkader der Bills, bereits in der Preseason hatte er auf dem Feld gestanden. Am Sonntag ersetzte er den verletzten Jordan Poyer, schon beim Aufwärmen lief er eine Ehrenrunde und klatschte mit den Bills-Fans am Spielfeldrand ab.