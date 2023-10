NFL: Colts-Teambesitzer fordert drastische Regeländerung!

Große Aufregung nach dem NFL-Spiel zwischen den Indianapolis Colts und Cleveland Browns. Beim 39:38-Sieg der Browns gab es in der Schlussphase des Spiels einige strittige Schiedsrichterentscheidungen.

Colts-Besitzer Jim Irsay teilte nun mit, dass die NFL ihm gegenüber bestätigt hätte, dass es in der Schlussphase zu Fehlentscheidungen gekommen sei. Die Liga habe „zugegeben, dass sie nicht die richtigen Entscheidungen getroffen haben“. Nur so seien die Browns überhaupt zurück ins Spiel gekommen und hätten die Chance auf den Sieg gehabt.

Auch deshalb forderte Irsay nun eine drastische Regeländerung. Er wünscht sich, dass es in der NFL in Zukunft ein größeres Replay-System gibt und in den letzten zwei Minuten alle Plays noch einmal überprüft werden können.