Brady "gesteht" Schuld an NFL-Skandal

Fast zehn Jahre ist es her, dass die Äffäre „DeflateGate“ die NFL erschütterte und in einer Vier-Spiele-Sperre für Quarterback-Legende Tom Brady mündete. Jetzt hat sich der längst zurückgetretene Superstar zur Affäre zu Wort gemeldet und mit einem Augenzwinkern die „Schuld“ auf sich genommen.

Brady sagte im Rahmen des „GROAST - Greatest Roast of All Time: Tom Brady“ auf dem Streamingservice „Netflix“: „Erinnert Ihr Euch an DeflateGate? Die NFL hat 20 Millionen Dollar ausgegeben und herausgefunden, dass es wahrscheinlicher als nicht war, dass mir generell bewusst war, dass jemand vielleicht die Luft aus meinen Footballs rausgelassen hat. Ihr hättet mir einfach die 20 Millionen Dollar geben können und ich hätte Euch einfach gesagt, dass ich es verdammt nochmal getan hab.“