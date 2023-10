NFL: Dallas Cowboys gewinnen Chaos-Spiel gegen Chargers nach Prügelei vor dem Kickoff

Die Dallas Cowboys (4-2) haben gegen die Los Angeles Chargers (2-3) in der Nacht auf Dienstag einen 20:17-Sieg eingefahren - in einem chaotischen Fehler-Festival, das bereits vor dem Kickoff für wilde Szenen sorgte.

In einem offensiv beschaulichem Spiel kam Dallas-Quarterback Dak Prescott auf 272 Passing Yards und einen historischen Touchdown-Pass, sein Gegenüber Justin Herbert warf für 227 Yards, zwei Touchdowns und eine Interception.

Gut eine halbe Stunde vor dem Start des Spiels sollte sich das Chaos-Spiel bereits abzeichnen, als beide Mannschaften in eine Prügelei gerieten, weil sich die Chargers-Spieler von ihren Gegnern provoziert fühlten, die eine Aufwärmübung durchliefen. Unter anderem Star-Runningback Austin Ekeler (14 Carries, 27 Yards) musste bei der größeren Rauferei einen Schlag von Cowboys-Verteidiger Dante Fowler hinnehmen.

Prescott mit historischem Touchdown-Pass

Auch das Spiel, in das die Chargers im ersten Drive gleich mit einem Touchdown-Pass von Herbert auf Star-Receiver Keenan Allen (7 Catches, 85 Yards) starteten, war durchwegs chaotisch. Am Ende standen beide Teams zusammen bei 20 Strafen für 164 Yards Raumverlust (Cowboys, 85, Chargers, 79).

Die Cowboys, die in der Folge durch einen Rushing-TD von QB Dak Prescott in ihrem zweiten Drive ausglichen, gingen schließlich nach einem Field Goal mit einer 10:7-Führung in die Halbzeit.