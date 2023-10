NFL: Kommt der Super Bowl nach Europa?

„Es ist nicht unmöglich, und es ist etwas, das schon einmal diskutiert wurde“, bestätigte NFL-Commissioner Roger Goodell auf einem Fan-Forum in London Überlegungen, einen Super Bowl in der englischen Hauptstadt auszutragen.

Auch Insider aus dem Umfeld der Liga berichten, dass ein Super Bowl in London tatsächlich in Zukunft realisiert werde. Einen genauen Zeitplan gibt es jedoch noch nicht.

Europäische Expansion geht weiter

Ausgeschlossen ist derweil, dass dieses Event vor 2027 zustande kommt. Die nächsten drei Super Bowls sind von der NFL bereits vergeben worden. In dieser Saison findet das Finale in Las Vegas statt, 2025 geht es weiter nach New Orleans und 2026 nach Santa Clara in Kalifornien.