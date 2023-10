NFL: Hiobsbotschaft für deutschen NFL-Star - Dabo verpasst Frankfurt-Spiel

Bittere Nachrichten für Marcel Dabo: Der Cornerback der Indianapolis Colts hat sich einen Korbhenkelriss am Außenminiskus zugezogen, wie er selbst der dpa bestätigte.

Dabo verpasst Deutschland-Reise

Besonders bitter kommt für Dabo der Zeitpunkt der Verletzung. „Kann meine Enttäuschung nicht in Worte fassen“, schrieb er bei Instagram.

Zwar wartet der gebürtige Reutlinger noch auf sein NFL-Debüt, allerdings dürfte er sich Hoffnungen auf einen Kaderplatz beim Spiel in Woche neun gemacht haben, wenn die Colts in Frankfurt auf die New England Patriots treffen.