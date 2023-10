NFL: Dieses Duo rockt Halftime Show in Frankfurt

Im November ist es endlich soweit! Nach der enormen NFL-Euphorie im vergangenen Jahr in München kehrt die beste Footballliga der Welt wieder nach Deutschland zurück. Gleich zwei Spiele der Regular Season werden im November in Frankfurt stattfinden.

Den Auftakt machen die Kansas City Chiefs mit Superstar Patrick Mahomes, die sich am 5. November mit den Miami Dolphins duellieren.

Nico Santos (l.) und Kontra K rocken die Halftime Show in Frankfurt

Doch die Fans bekommen nicht nur Football der Extraklasse geboten, erstmals findet auch eine NFL-typische Halftime-Show statt. Beim Munich Game wurde in der Halbzeit eine Demonstration von Flag Football präsentiert. Nun gibt es also eine Halftime-Show wie aus den USA bekannt.

Für diesen Showact hat sich die Liga für ein Künstlerduo entschieden. Songwriter Nico Santos und der Rapper Kontra K sollen den Fans vor Ort und via TV ordentlich einheizen.

Nico Santos und Kontra K als Halftime Show

Laut NFL Germany verspricht dieses Duo „einen einzigartigen Top-Act, der die Brücke zwischen englisch- und deutschsprachiger Musik schlägt“.

Das wird ein Auftritt, den auch die beiden Künstler so schnell wohl nicht vergessen werden. „Ich freue mich unendlich zusammen mit einem Ausnahme-Künstler wie Kontra K die erste NFL Halftime Show in Deutschland spielen zu dürfen“, zeigte sich Santos begeistert und wies auf die weltweite Reichweite hin. „Die NFL Games sind Entertainment auf höchstem Niveau, und die Halftime Shows aus den USA haben Popkultur geprägt.“ Daher seien er und sein Kollege „sehr gehyped und motiviert, hier eine krasse Show abzuliefern, die in dieser Kombination einzigartig ist“.

Auch Kontra K ist heiß auf diese Chance. „Es ist mir eine Ehre, die Show spielen zu dürfen, und ich hoffe, wir können auch bald in Deutschland an die legendären US Halftime Shows anknüpfen“, sagte der 36-Jährige, der ein großer Football-Fan ist. Schon beim London Game vor zwei Wochen war der Rapper nach England gefahren, um sich das Spiel der Baltimore Ravens gegen die Tennessee Titans anzuschauen.