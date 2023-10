Premieren-Titel im GFL Bowl! Royals zerlegen Ex-Dominator Schwäbisch Hall komplett

Saftige Abreibung für den einstigen Dominator Schwäbisch Hall Unicorns im GFL Bowl! Die Potsdam Royals haben sich mit einem Offensiv-Feuerwerk zum ersten Mal den Titel in der German Football League geholt.

Signal Caller Henderson lief dabei höchstpersönlich gleich dreimal zum Touchdown in die Endzone.

„Ich möchte diesen großartigen Fans danken, den Mitspielern, dem Staff. Das ist super speziell für uns, wir sind sehr stolz, den Titel nach Potsdam geholt zu haben“, sagte Royals-Quarterback Jaylon Henderson: „Wir werden das genießen und werden es auf die Deutschland-Art feiern - mit einer Menge Bier. Mama und Papa, sorry! Aber ich werde eine Menge Bier heute Nacht trinken.“

Einstiger Dominator Unicorns im Umbruch

Die Unicorns waren bei den vergangenen elf Endspielen zehnmal dabei, fünfmal reichte es sogar, um den Pokal in die Höhe zu recken. In dieser Saison befanden sie sich aber in einem massiven Umbruch.