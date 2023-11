Krasse Enthüllung von NFL-Legende: "Rechter Arm funktioniert nicht mehr"

Der 44-Jährige hätte sich durchaus vorstellen können, nach seinem Karriereende 2021 noch einmal in die Liga zurückzukommen. In den zwei Saisons nach seinem Karriereende hätten noch ein, zwei Teams ihre Fühler nach ihm ausgestreckt, die ihn gerne aus dem Ruhestand zurückgeholt hätten, erzählte Brees bei ESPN Radio .

Brees: „Wenn ich könnte, würde ich auf jeden Fall noch spielen“

„Sehen Sie, ich verrate Ihnen eine kleine Tatsache. Ich werfe nicht mehr mit dem rechten Arm. Mein rechter Arm funktioniert nicht“, gestand Brees in dem Interview.

Verletzung hätte fast 2005 schon Brees‘ Karriere beendet

Die Verletzung hätte bereits damals beinahe Brees‘ Karriere beendet. Einen Riss in Brees Labrum sowie einen Teilriss der Rotatorenmanschette operierte schließlich 2006 der Arzt Dr. James Andrews. Brees sagte, er habe dem Arzt „viel zu verdanken“.

Ab 2006 spielte Brees schließlich noch knappe 15 Jahre bei den New Orleans Saints, wo er Legenden-Status erreichte.

2009 gewann er mit der Franchise den Super Bowl. In seiner gesamten Karriere kommt Brees auf über 80.300 Passing Yards sowie 571 Passing Touchdowns. Beide Werte werden nur von GOAT (“Greatest of All Time“) Tom Brady übertroffen.