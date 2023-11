Kurios! RTL verschiebt NFL-Übertragung wegen Kult-Sendung

Die NFL wird am 3. Dezember auf einem ungewohnten Sendeplatz übertragen. RTL verzichtet in der 13. Spielwoche der NFL auf eine Übertragung über den Hauptsender, stattdessen läuft das sportliche Sonntagabend-Programm auf dem Tochtersender RTL Nitro.

Der Grund dafür ist kurios! Weil der in Köln ansässige Sender eine Spezialfolge des Fernseh-Klassikers „Bauer sucht Frau – Neues Babyglück auf den Höfen“ senden will, muss Football an jenem Dezember-Abend ausweichen.